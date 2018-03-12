العالم - فلسطين

ويبغي الاحتلال الصهيوني تطبيق سياسات جديدة على الأملاك المسيحية، ما يعني وضع اليد على تلك الأملاك اذا لم تدفع عشرات الملايين من الدولارات لسلطات الاحتلال.

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وكذلك، تشكل وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين.

وكتب المسؤولون المسيحيون في بيان: "كاجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة باغلاق كنيسة القيامة". واعتبروا ان الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تبدو "محاولة لاضعاف الوجود المسيحي" في القدس.



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