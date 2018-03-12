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خلال لقائه الوفد السعودي..

العبادي: العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح

العبادي: العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ان العلاقات العراقية السعودية بأنها تسري بـ"الطريق الصحيح"، مشيرا الى النجاح في "وأد" الطائفية السياسية.

العالم ـ العراق

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل، الاحد، الوفد الإعلامي السعودي، بحضور سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من اعضاء مجلس النقابة"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء رحب بالوفد الإعلامي واطلاعه عن قرب على الحياة الطبيعية التي تعيشها بغداد".

ودعا العبادي الى "التركيز على ثقافة التعايش والمشتركات بين دولنا وشعوبنا وضرورة التعاون لإنهاء الازمات وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة"، مؤكدا أن "العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح ونتطلع الى توسيعها في جميع المجالات بمايخدم مصالح شعبينا الشقيقين، والتعاون من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات".

وبين رئيس الوزراء العراقي "لقد نجحنا في وأد الطائفية السياسية وشعبنا اليوم منفتح ويرفض الطائفية، وأن السياسي الطائفي قد لزم الصمت"، مشددا "نحن مصرون على تحقيق العدالة بين ابناء شعبنا بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة عصابة داعش الارهابية".

من جهتهم، عبّر اعضاء الوفد الإعلامي السعودي عن "ارتياحهم لتطور الاوضاع في العراق بعد هزيمة داعش ولما لمسوه من استقرار وتعايش بين ابناء الشعب العراقي".

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