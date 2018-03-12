لا يوجد اي اتفاق بين العراق وتركيا بشأن حزب العمال الكردستاني

العالم- العراق

وقال وتوت انه "على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات قوية لردع تدخل القوات التركية على مناطق تواجد حزب العمال الكردستاني، لاسيما بعد تدخلها في سنجار وكركوك والطوز منذ فترة طويلة".

واضاف انه "يتطلب من العراق مقاتلة عناصر حزب العمال بكل قوته لطردهم خارج حدوده، حتى لا يعطي للقوات التركية عذراً في التدخل بالشأن العراقي لانه يؤثر على امن البلاد" .

واوضح وتوت انه "ليس هنالك اي اتفاق مع الجانب التركي بشأن مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني والسماح لهم بالتوغل في شمال البلاد"، لافتاً الى ان "السماح لهم بالتدخل في شؤون العراق يؤثر على الامن البلاد الداخلي".

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