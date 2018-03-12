محاكم النظام البحريني تثبت حكم الإعدام الصادر على حسين المرزوق

العالم - البحرين

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت إعدام المرزوق والمؤبد للشهيد حسن الحايكي مع إسقاط جنسيتهما، كما قضت بالسجن 3 سنوات على 7 آخرين.

وكانت محاكم النظام البحريني قد أصدرت أحكامها في هذه القضية في 20 يونيو 2017. والتي أقر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي في تصريح صحفي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة استندت في حكمها على الأدلة القولية.

الجدير ذكره، أن الشهيد حسن الحايكي استشهد جراء مضاعفات التعذيب الشديد الذي تعرض له في مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيىء الصيت في 31 يوليو 2016.