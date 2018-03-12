بالفيديو.. مأساة مسلمي الروهينغا بعد 6 شهور من التهجير

العالم - أسيا والباسفيك

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية أظهرت أنّ خمساً وخمسين قريةً على الأقل سويت بالأرض.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة بعد مراجعة لصور التقطت بالأقمار الصناعية إن ميانمار هدمت ما لا يقل عن 55 قرية بعد إخلائها من سكانها من الروهينغا المسلمين خلال أعمال العنف التي بدأت العام الماضي.

وقالت المنظمة إن أعمال الهدم في الشطر الشمالي من ولاية راخين ربما أدت لتدمير أدلة عن فظائع ارتكبها جنود عندما اجتاحوا القرى.

ودفع ممارسات الجيش الميانماري التعسفية 688 ألفا من مسلمي الروهينغا للجوء إلى بنغلادش.

وتحدث كثير منهم عن أعمال قتل واغتصاب وحرق نفذها أفراد الشرطة والجيش في ميانمار.

ونشرت النتائج التي خلصت إليها هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك بعد أن أبرمت ميانمار اتفاقا مع الأمم المتحدة واليابان لتقديم الإغاثة للمنطقة في مؤشر على تحول في العلاقات المتوترة بين الحكومة والأمم المتحدة.

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