عون:الكيان الاسرائيلي يريد تصفية الوجود المسيحي

العالم - لبنان

ولفت الرئيس عون الى ان "الكنائس والاديار في الاراضي المقدسة، وفي مقدمتها كنيسة القيامة، ليست باماكن سياحية بل مقامات يحج اليها المؤمنون للتبرك والتقرب من الله".

واعتبر رئيس الجمهورية انّ "القرار الاسرائيلي هذا بمثابة استهداف ممنهج لما تبّقى من وجود مسيحي في الاراضي المحتلة من قبل اسرائيل التي تتعمّد التطهير العرقي والديني بحق كل ما ومن هو غير يهودي، تحقيقا لمشروعها القائم على العنصرية بكافة وجوهها"، داعيا الى "وقفة عالمية جامعة تنطلق من الضمير العالمي لتصل الى وجدان الشعوب التواقة لقيم العدل والخير والسلام وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد، تتحرك على اساسها الحكومات العربية والعالمية على وجه السرعة لوضع حد للمخطط الاسرائيلي الالغائي وذلك من اجل الانسانية قاطبة."