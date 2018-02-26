قاسمي: بريطانيا تستخدم الأليات الدولية للدفاع عن المعتدي

العالم- ايران

وردا علي سؤال حول تويتر السفير الايراني في لندن بخصوص وجهات نظر طهران ولندن المشتركة حول الأزمة في اليمن ومشروع القرار البريطاني المقترح امام مجلس الأمن، اوضح بهرام قاسمي اليوم الاثنين، انه لايمكن ربط جميع القضايا في نطاق السياسة الخارجية واضاف : نظرا للتطورات السريعة، فان الاوضاع في المنطقة تشهد تغييرات كبيرة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الي مناقشة القضايا الثنائية والأقليمية خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي الي لندن مؤخرا ، وصرح بان هذه المحادثات من المقرر ان تجري بشكل دوري بين البلدين وكل 6 أشهر في احدي عواصم البلدين.

ولفت قاسمي الي ان الطرفين الايراني والبريطاني بحثا خلال زيارة عراقجي الي لندن حول الموضوع اليمني ونسعي الي انتهاز أي فرصة لحل الأزمة اليمنية ومناقشة هذا الموضوع مع الحكومة البريطانية.

وقال قاسمي : الا ان هذا لايعني ان بريطانيا لاتسعي وراء تمرير سياساتها. اننا نلاحظ تصرفات غير صادقة من قبل بريطانيا ورغم الشعارات التي تطلقها بشان تسوية الأزمة في اليمن لكنها تستخدم الأليات الدولية للدفاع عن المعتدي.

وبخصوص القرار البريطاني المقترح امام مجلس الأمن للتصويت عليه اليوم اوضح قاسمي : يتعين الانتظار الي عصر اليوم حينها يمكن التحدث بهذا الموضوع.

وردا علي سؤال اخر حول مزاعم ترامب بشان التهديدات السايبرية ومواجهة الحرس الثوري الايراني قال : أعتقد لاينبغي أخذ هذه التصريحات السخيفة والتي تتكرر باستمرار علي محمل الجد.

وصرح قاسمي بان الولايات المتحدة لديها باع طويل في اسقاط الاتهامات علي الاخرين . هذه التصرفات تعود لعقود سابقة وهذه الرواية ستستمر.

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