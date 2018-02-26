إخماد حريق نشب في وحدة انتاج نفطية ايرانية

العالم - ايران

وقال بيجن عالي بور، بجهود فرق السلامة والعمليات، تم اخماد كامل للحريق بوحدة الانتاج في منطقة "آغاجاري" عند الساعة 13:30 من اليوم الاثنين(12:00 غرينتش).

وأشار الى أن الفرق ستتواجد في المنطقة حتى التأكد من سلامة المنطقة وتنظيفها، وأن وتيرة اصلاح المعدات المتضررة ستتسارع بعد اجراءات السلامة.

يذكر أن الحريق شب في وحدة انتاج "بارسي- درة ني" في الساعة العاشرة صباحا (06:30) ولم تحدد الاسباب بعد.

يشار الى أن وحدة انتاج "بارسي –دره ني" تقع في نطاق عمليات شركة آغاجاري للنفط والغاز، في قرية ابولفارس في مدينة رامهرمز التابعة لمحافظة خوزستان.

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