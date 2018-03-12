وصفة سحرية لغسيل مقاعد السيارة وما بداخلها

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ومكونات هذا الشامبو على الشكل التالي:



• 3 ملاعق كبيرة من صابون الغسيل المبشور

• ملعقتان كبيرتان من البورق أو البوراكس Borax

• 10 نقاط من أحد الزيوت العطرية من أجل الرائحة (اختياري)

• كوبان من الماء المغلي

طريقة الاستعمال

أولاً ، أكنسوا بالمكنسة الكهربائية لتزيلوا الفضلات الصلبة.

إذا كان هناك الكثير من وبر الحيوانات، مرروا مسّاحة الزجاج على المقاعد.

و لغسل الدعاسات والمقاعد : غطسوا فرشاة في هذا السائل وافركوا كل السطوح بالقماش. مرروا بالتالي قماشاً رطباً لإزالة القذارة وهذا الشامبو المنزلي.

لتنظيف المساحات المصنوعة من الفينيل، استخدموا إسفنجة سحرية ! أنتم لا تحتاجون إلى الفرك طويلاً لإزالة كل الغبار والقذارة الملتصقة.

بالنسبة للزوايا الصغيرة الصعبة الوصول، افركوا بفرشاة أسنان مبللة بالشامبو المنزلي أو غطوا رأس سكين أو مفك براغي بقطعة قماش. ثم اسكبوا القليل من زيت الزيتون على القماش وامسحوا سطح الفينيل، ستصبح كلها لامعة.

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