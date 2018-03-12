في العراق.. هذه هي توقعات الانواء الجوية للايام القادمة

العالم - العراق

وقال العلي انه يتنبئ بمنخض جوي ذا تأثيرات شبه قطبية عالي الفعالية في نهايته الأخيرة يؤدي إلى موجة أمطار تشمل عموم البلاد ما بين غزيرة وغزيرة جدا، وتنتهي مساء غد الثلاثاء.

واضاف: "من المتوقع خلال ساعات الليل أن تشمل الأمطار مدن جنوب البلاد ذي قار وميسان ومركز السماوة والبصرة"، منوها إلى أن "غزارة الأمطار الرعدية أحيانا متوقعة نهار اليوم والليل في مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال البلاد".

وبخصوص الضباب، قال العلي إنه من المتوقع أن تتردى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح إلى أقل من 1 كم في مدن شمال البلاد، عدا الموصل. غضافة إلى غزارة الأمطار، أما في باقي مدن البلاد فالرؤية تتردى صباحا بسبب الغشاوة الناتجة من ارتفاع الرطوبة النسبية إلى مابين 2-4 كم، وتتحسن نهارا.

وحول درجات الحرارة، قال إنه "لا يوجد انخفاض قريب، بل ارتفاع متوقع في عموم المدن" .

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