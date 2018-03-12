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شاهد: جسم غريب يطير فوق قمة إيفرست

شاهد: جسم غريب يطير فوق قمة إيفرست
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي جسمًا غريبًا يحوم فوق قمة إيفرست أعلى قمة على وجه الأرض، وهي من ضمن سلسلة جبال الهملايا الواقعة على حدود الصين، ونيبال، والهند.

العالم-منوعات

والتُقطت الصورة الغريبة ضمن سلسلة من 477 صورة جمعها المخرج “ديفيد بريشيارز” كجزء من فسيفساء مكونة من ملياري بكسل تهدف إلى رفع الوعي بتغير المناخ.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فإن الذين شاهدوا الصورة اعتقدوا في البداية أنها مجرد طائرة مروحية، أو طائرة دون طيار، ولكن الخبراء كشفوا أنه من المستحيل أن تصل أي طائرة من صنع الإنسان إلى هذا الارتفاع.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شائعات منذ فترة طويلة تشير إلى وجود قاعدة تشبه المنطقة 51، حيث لا يمكن الوصول إلى حدود “لداخ”، وهي المنطقة الواقعة بين الهند، والصين.

وكشفت الملفات السرية في العام الماضي أن عدد الوقائع التي رُصدت فيها أجسام غريبة بلغ 7 في هذه المنطقة في العام 1968.

وأشار تقرير إلى أن إحدى الوقائع تضمنت رؤية جسم محترق يُومض بشكل متقطع، ويُصدر أصواتًا تشبه الرعد.

كما كانت هناك تقارير أخرى تتحدث عن “العثور على جسم معدني ضخم على شكل قرص يتميز بقاعدة يبلغ قطرها 6 أقدام، وارتفاع 4 أقدام، في حفرة على بعد 5 أميال شمال شرق بوخارا”.

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