الحريري : اخترت ان تكون استقالتي من السعودية لـ...؟!

العالم - لبنان

وفي حلقة خاصة مع الأطفال عبر قناة “MTV”، قال الحريري: “استقلت لأنني رأيت أن هناك خطراً كبيراً يهدد لبنان وكان هدفي أن أخلق صدمة إيجابية، وبعد الاستقالة حصلت الوحدة التي نحتاجها”بحسب قوله.

وأضاف ردّاً على سؤال حول سبب استقالته من السعودية قال: “اخترت أن تكون الاستقالة من السعودية لتكون “دراماتيكيا أكثر”.

وقال أن “عدم زيارته للسعودية منذ عدوله عن الاستقالة لعدم توفر الوقت”، وأضاف: “لم تأت فرصة حتى الآن كي أزور السعودية لكن هناك مؤتمرات ستأتي في السعودية وسأذهب إليها”.

وختم الحريري حديثه بالإقرار بأن تيار المستقبل سيتراجع في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا ضرورة الوقوف خلفه ودعمه.

وكشف أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من أخبره بمسألة إسقاط حكومته في العام 2011.

المصدر : شام تايمز

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