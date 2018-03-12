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بالفيديو..لهدا السبب تعتبر الغوطة الشرقية رئة دمشق وسلة غذائها

الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تعتبر الغوطة الشرقية رئة دمشق وخاصرتها وسلة غذائها ومتنفس أهلها،و هي الحزام الأخضر المحيط تقريبا بمدينة بالعاصمة من شرقها غربها وجنوبها كما تمتاز بخصوبة ترتبها وكثرة أنهارها وينابيعها وتنوع منتجاتنها الزراعية والغذائية .

العالم - خاص بالعالم 

ومن حيث ان حركة العمران واتصال الكثير من بلدات وقرى الغوطة الشرقية بالأحياء الدمشقية جعل تحديد نهاية الغوطة وبداية دمشق أمرا بالغ الصعوبة.

وهو الأمر الذي شد الكثير من الجماعات الارهابية  المسلحة إلى اتخاذ الغوطة عموما والشرقية خصوصا مركزا لمقراتها وتجمعاتها فالتصاقها بالعاصمة والبنية التحتية وما توفره طبيعتها وكثافة أشجارها جعلها مركز جذب واستقطاب من جهة وعنصر ضغط على الدولة السورية من جهة أخرى عبر استهداف المدنيين في العاصمة وضواحيها البالغ عددهم قرابة ثمانية مليون نسمة.

كما ان عشرات آلاف المدنيين عالقون في الجزء من الشمالي من الغوطة الشرقية بعد أن كان عدد سكانها قبل الأزمة يقارب الأربعمئة ألف نسمة.

ويتقاسم السيطرة في الجيب الدمشقي كل من ارهابيي "جيش الإسلام وهيئة تحرير الشام" "النصرة" و"فيلق الرحمن" و"حركة أحرار الشام" وتقلبت علاقاتها بين التحالف والتوتر والتنازع والاقتتال والتي تبعا لاختلاف ولاءاتها بين عدد من الدول الإقليمية.

ويسيطر المسلحون على جزء صغير من الغوطة الشرقية تبلغ مساحته قرابة خمسين كيلو متر مربع تمتد من دوما وحرستا شمالا إلى حي جوبر وعين ترما غربا والنشابية شرقا وشريط من القرى جنوبا 

وعلى الرغم من تراجع وتيرة الاشتباكات في الغوطة الشرقية إلا أن اشتباكات عنيفة اندلعت وتركزت عند خطوط التماس في منطقة المرج جنوب الغوطة وذلك بعد أن تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من تحرير حزرما وحوش الصالحية وتل فرزات وعزل النشابية شرق الغوطة والإشراف على أوتايا وإلى شمال غرب الغوطة وعلى جبهة حرستا تقدم الجيش وحلفاؤه في حي العجمي ومزارع حرستا.

وتفيد هذه العملية بلغة العسكر بأن عملية القضم وتقطيع أوصال الغوطة وعزلها بعضها عن بعض قد بدأت وهي استراتيجية طالما اعتمدها الجيش وحلفاؤه كونه تشتت المسلحين وتفتح الباب أمام المدنيين للفرار من منطقة الاشتباكات  .

التفاصيل في الفيديو المرفق....
 

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