لا تغيير في صدارة تصنيف المحترفين

رياضة - AFP
وكان فيدرر عاد قبل اسبوع الى صدارة التصنيف للمرة الاولى منذ 2012 على حساب نادال بالذات، واصبح أكبر لاعب في تاريخ اللعبة (36 عاما وستة أشهر) يحتل المركز الاول.
- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:
1- السويسري روجيه فيدرر 10105 نقطة
2- الاسباني رافايل نادال 9760
3- الكرواتي مارين سيليتش 4960
4- البلغاري غريغور ديميتروف 4635
5- الالماني ألكسندر زفيريف 4450
6- النمسوي دومينيك تييم 3810
7- البلجيكي دافيد غوفان 3280
8- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 2825
9- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 2745
10- الأميركي جاك سوك 2650