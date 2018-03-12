لا تغيير في صدارة تصنيف المحترفين

رياضة - AFP

وكان فيدرر عاد قبل اسبوع الى صدارة التصنيف للمرة الاولى منذ 2012 على حساب نادال بالذات، واصبح أكبر لاعب في تاريخ اللعبة (36 عاما وستة أشهر) يحتل المركز الاول.



- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- السويسري روجيه فيدرر 10105 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9760

3- الكرواتي مارين سيليتش 4960

4- البلغاري غريغور ديميتروف 4635

5- الالماني ألكسندر زفيريف 4450

6- النمسوي دومينيك تييم 3810

7- البلجيكي دافيد غوفان 3280

8- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 2825

9- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 2745

10- الأميركي جاك سوك 2650