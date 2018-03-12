مفاجأة ترامب الجديدة لـ "الإسرائيليين".. اليكم التفاصيل!

افادت مواقع اسرائيلية عن نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلان عن إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لـ "الاسرائيليين" للسفر إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المواقع انه "وبعد الإعلان عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وتحديد شهر مايو المقبل لافتتاحها، من المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب مفاجأة أخرى تتمثل في إلغاء متطلبات التأشيرة للإسرائيليين الذين يزورون الولايات المتحدة".

وذكرت "وكالة الأنباء الأمريكية" أن "الفرق الأمريكية والإسرائيلية تعمل بشكل محموم للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات بشأن التأشيرة، وإلغاء الحصول على تأشيرة للسائحين الإسرائيليين بالتوازي مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس."

وهناك بالفعل تفاهم عام بين الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة، ويتحدث عن التوازن بين حماية خصوصية "الإسرائيليين" والمطالب الأمريكية التي تخضع للترتيبات الأمنية عند دخول الولايات المتحدة.

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