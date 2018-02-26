حزب العمال البريطاني يؤيد إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي

العالم – اوروبا

وقال إن إقامة اتحاد جمركي جديد يضع قوانين جمركية مشتركة مع دول أخرى سيكون أشبه بالاتحاد الجمركي الحالي. وأضاف ستارمر بأن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن سيؤكد الاثنين في خطاب يلقيه في كوفنتري هذه الرؤية.

يؤيد حزب العمال البريطاني المعارض إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت، يكون موازيا للنظام الجمركي الحالي، حسب ما أعلن الأحد المتحدث بشؤون بريكسيت في الحزب كير ستارمر.

وقال ستارمر لقناة "بي بي سي" أن هذا الموقف الذي تم التوافق عليه "بالاجماع" في حزب العمال سيؤكده الاثنين زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في خطاب يلقيه في كوفنتري في وسط البلاد حيث سيعرض رؤية حزبه لبريكسيت.

واعتبر ستارمر أن إقامة اتحاد جمركي جديد يضع قوانين جمركية مشتركة مع دول أخرى، سيمر بـ"معاهدة جديدة" مع بروكسل. وقال "هل هذا سيكون مثل الاتحاد الجمركي الحالي؟ نعم، هذه نيتنا".

وكان حزب العمال البريطاني قد عبر في صيف 2017 عن تأييده لبقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة الأوروبية خلال مرحلة انتقالية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر في آذار/مارس 2019، تاركا موقفه من بريكسيت غير واضح.

ودعت أكثر من 80 شخصية من حزب العمال من بينهم عدد كبير من البرلمانيين، كوربن الأحد إلى التعهد بإبقاء بلادهم في السوق الموحدة الأوروبية ما يسمح بتبادل حر للسلع والأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات.

وأشارت هذه الشخصيات في بيان نشرته صحيفة "ذي اوبزورفر" الأسبوعية إلى أنها "الطريقة الوحيدة لاستمرار التمتع بالمزايا الاقتصادية التي تمنحنا إياها الاتفاقات الحالية".

وتؤكد حكومة تيريزا ماي المحافظة إرادتها الخروج من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي لتتمكن من التفاوض على اتفاقات تجارية خاصة بها ووضع حد لحرية تنقل المهاجرين والمحاكمات التي تجرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متمنية إبرام اتفاق يخفض قدر الإمكان الرسوم الجمركية والمعاملات الإدارية.

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