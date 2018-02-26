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قائد القوة الجوية بالجيش الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني

قائد القوة الجوية بالجيش الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

التتقى قائد سلاح الجو للجيش الايراني اللواء حسن شاه صفي في اسلام اباد اليوم الاثنين مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في مقر قيادة القوات المسلحة الباكستانية في مدينة راولبندي.

العالم - ايران

وبحث اللواء حسن شاه صفي خلال لقائه مع الجنرال قمر جاويد باجوا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكان قائد القوة الجوية للجيش الايراني قد وصل اليوم العاصمة الباكستانية اسلام اباد على راس وفد عسكري رفيع تلبية لدعوة نظيره الباكستاني سهيل امان حيث سيلتقيه اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما سيجري قائد القوة الجوية في الجيش الايراني، محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين في باكستان.

علما أن كبار المسؤولين بالجيشين الايراني والباكستاني كانوا قد التقوا في العديد من المناسبات حيث زار قائد الجيش الباكستاني الجنرال "قمر جاويد باجوا " طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري.

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