اولمبياكوس ينسحب من الدربي ضد باوك بعد اصابة مدربه

رياضة - AFP

وحصلت الحادثة قبيل صافرة بداية المباراة ونقل غارسيا الذي سال الدماء من فمه وأصيب بالدوار بحسب ما زعم، الى المستشفى ووضع تحت حراسة مشددة تخوفا من تعرضه لأي اعتداء من قبل متشددي باوك.

وقرر اولمبياكوس، بطل المواسم السبعة الأخيرة والذي يحتل حاليا المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن باوك المتصدر، الانسحاب من المباراة احتجاجا على ما حصل مع غارسيا ما تسبب بأعمال شغب خارج الملعب.

وتوجه نائب رئيس اولمبياكوس ومديره العام سافاس ثيودوريديس الى الحكم الكسندروس اريتوبولوس، قائلا "سأخذ فريقي وأذهب. الى اللقاء".

وترك الحكم ارضية الملعب دون أي يدلي بأي تصريح وسيرفع تقريره عن الغاء المباراة الى الاتحاد المحلي للعبة الذي قد يتخذ قرارا باعتبار باوك خاسرا صفر-3 واعطاء النقاط الثلاث لاولمبياكوس، اضافة الى تغريم صاحب الأرض وحرمانه على الأرجح من جمهوره لمباراتين أو ثلاث.

ولم يكن باوك راضيا بتاتا على قرار غريمه بالانسحاب من المباراة، واعتبر المسؤول الاعلامي كيرياكوس كيرياكوس أنه "كان واضحا بأن اولمبياكوس جاء الى هنا بهذا الهدف (الغاء المباراة). اعتمدوا اسلوب الاستفزاز طيلة 30 عاما. جاءوا الى هنا من أجل الصراخ والاستفزاز".

وسبق لاولمبياكوس نفسه أن عوقب في منتصف الشهر الحالي بحسم ثلاث نقاط من رصيده واجباره على خوض مباراتين على ارضه دون جمهور بسبب اعمال الشغب التي تسبب بها جمهوره في الرابع من شباط/فبراير واجتياحه للملعب بعد أن سجل ايك اثينا هدفين متأخرين حول بهما هزيمته الى فوز 2-1.