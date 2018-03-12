جندي جاء من دبي والتحق بالجيش الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين!

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الجندي “فيليكس مغنوسن”، من مواليد السويد، عاشَ مع عائلته لمدة نحو ثلاث سنوات في دبي، واضطر إلى إخفاء هويّته اليهودية خشية من الخطر الحقيقي على حياته.بحسب الصحيفة

وتوضح الصحيفة، أنّه قبل نحو خمس سنوات انتقلت عائلة الجنديّ “فيليكس” للعيش في دبي، إذ تعلم فيها في مدرسة أمريكية، دون أن يعرف أحد أنه يهودي.

وقبل أن تغادر العائلة دبي، كشف “فيليكس” عن هويته أمام عدد قليل من أصدقائه في المدرسة عن أصوله اليهودية.

وقال “فيليكس” للصحيفة : “لن أعود إلى دبي أبدا، رغم أني تعلمت في مدرسة أمريكية، وعشت حياة جيدة. لا يوجد في دبي كنيس ولا مدرسة لتعليم العبريّة”.

وغادرت عائلة الجندي قبل نحو ثلاث سنوات، دبي متجهة إلى السويد، وبعد عامين من ذلك قرر فيليكس الهجرة إلى إسرائيل والالتحاق بالخدمة القتالية في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما نقل موقع “المصدر” الإسرائيلي عن صحيفة “إسرائيل اليوم” فإنّ الجندي “فيليكس” يعيش اليوم مع ثلاثة جنود آخرين في مدينة “هرتسليا” الإسرائيلية، وقال إنه سعيد بقراره للالتحاق بالجيش وفرح بمتابعه.

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