إحراز ايران المرتبة الاولى في المنطقة في مجال الصحة والعلاج

العالم - ايران

وأكّد شاهين آخوند زاده اليوم الاثنين خلال ملتقى الايرانيين المتخرجين من الجامعات الأجنبية في فروع الطب وفروع تأهيل الكوادر المساعدة على متابعة المراحل العلاجية على ضرورة أن تكون ايران الاولى في المنطقة في انتاج العلم والمعرفة والتقنية والإبداع معتبراً ذلك أمراً مؤكداً عليه من جانب سماحة قائد الثورة خاصة في التوزيع العادل للجانب الصحي على مستوى البلاد مستدلاً بذلك على تقديم المستشفيات الحكومية الايرانية أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين حالها حال مستشفيات القطاع الخاص.

كما أشاد آخوند زاده بتفوق ايران على تركيا في الشأن العلمي خاصة الطب وبتخصيص الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي ميزانية خاصة لمراكز الابحاث مشيراً إلى إحدى اولويات الوزارة المتمثلة في رفع مستوى الكفاءة العلمية ومتابعة شؤون الكوادر العاملة في نطاق الصحة والعلاج قائلاً: إنّ ايران قامت بتكميل 11 مختبراً دراسياً شاملاً وتأسيس 10 مختبرات جديدة لإسنادها وتمويل ضخم للمجلات الطبية لتنجح هذه المجلات في الحصول على مكانة دولية.

وأعرب مساعد قسم الأبحاث والتقنية التابع لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني عن سروره لاحراز ايران المرتبة السادسة عشرة علمياً على الصعيد الدولي وتفوقها على دول المنطقة.

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