إجراءات خاصة لتأمين الانتخابات الرئاسية في سيناء المصرية

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات، المستشار محمود الشريف، في مداخلة تلفزيونية بقناة “ten”، إن “هناك إجراءات تأمين خاصة في محافظة سيناء خلال الانتخابات الرئاسية سواء في عمليات المقرات واللجان الانتخابية والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وكذلك عمليات نقل أوراق الاقتراع وغيرها”.

وأضاف الشريف أن اللجنة “عقدت اجتماعات مع قيادات شرطية للتنسيق حول تلك الإجراءات”، مشيرًا إلى أن “هناك تجهيزات تُجرى حاليًا للجان بعمل كردونات أمنية في محيطها”.

ودعا المتحدث باسم هيئة الانتخابات، المواطنين في سيناء إلى “عدم القلق من العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن الجهات الأمنية “تعمل على إنجاح الماراثون الرئاسي بشكل مثالي”

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