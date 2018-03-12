غارة جوية للعدوان السعودي تستهدف اجتماع لقيادات المرتزقة في نهم

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وأفادت مصادر عسكرية بأن طيران العدوان السعودي استهدف موقعا عسكريا في جبل المنارة الذي يخضع لسيطرة المرتزقة والذي تتواجد فيه قيادات من اللواء 133 في جبهة نهم.

وبحسب المصادر إن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة قادة بارزين، وهم رئيس عمليات اللواء 133 العميد المرتزق محمد الحاوري، ومسؤول التوجيه المعنوي في اللواء عبدالله عابد، وأركان الكتيبة الرابعة في اللواء إبراهيم العزوة، كما أسفر القصف عن عدد من القتلى والجرحى من الجنود والضباط .

يذكر ان مواقع موالية للعدوان السعودي ذكرت بوقوع هذه الغارات عن طريق الخطأ .

وفي الجوف، شن طيران العدوان السعودي اليوم 10 غارات على مديرية صرواح بمأرب ومديرية خب والشعف وأربع غارات على مديرية المتون بالجوف، وأوضح مصدر محلي ان طيرانالعدوان شن 3 غارات على مناطق المخدرة والربيعة في مديرية صرواح بمأرب .

وأشار المصدر الى ان طيران العدوان شن 7 غارات على مناطق المهاشمة وصحراء اليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف، ولفت المصدر الى ان الغارات خلفت دمارا بممتلكات المواطنين.

كما نتج قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي إثر إفشال محاولة تسلل في جبل العنين بمديرية جبل حبشي بتعز .