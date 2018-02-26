الجزائر.. تدمير مخبأ للارهابيين بولاية بومرداس

العالم - الجزائر

وأوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، أربعة مهربين وضبطت شاحنتين وست مركبات رباعية الدفع و 1000 لتر من الوقود و 5.52 أطنان من المواد الغذائية و 4560 لتر من زيت المائدة وتسع مولدات كهربائية وسبع مطارق ضغط.

في حين أوقفت مفارز أخرى خمسة مهربين وضبطت شاحنة و8367 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، مهربا وحجزوا شاحنة و7095 خرطوشة سجائر، في حين تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وبسكرة وتلمسان.

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