رائد فضاء يحدد موعد هبوط الإنسان على المريخ

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وقال رائد الفضاء تيم بيك في تصريح لصحيفة الاندبندنت البريطانية، إن نجاح إطلاق صاروخ فالكون الثقيل فتح صفحة جديدة في تاريخ استكشاف الإنسان للفضاء، وقال "نحن ندشن صفحة جديدة في تاريخ دراسة واستكشاف الفضاء المثيرة للاهتمام. اعتقد بأن الناس سيكونون على المريخ في نهاية ثلاثينيات القرن الحالي. وبالذات لتحقيق هذا الهدف تعمل وكالات الفضاء الحكومية ولجان تنسيق بحوث الفضاء".

ويعبر رائد الفضاء البريطاني عن ثقته بأن الدور الرئيس في دراسة الفضاء سيكون للمحطة الدولية القريبة من القمر. ووفق توقعات بيك سيبدأ العمل في بناء هذه المحطة عام 2022. وهذه المحطة ستكون أهم نقطة للانطلاق نحو المريخ".

وأضاف "نحن نرى أن هناك من ينوي مثل شركة إلون ماكس وشركات أخرى، إرسال الراغبين إلى المريخ. لذلك أعتقد بأنه في النتيجة سنعمل معها ونتعاون في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبعد ذلك سننطلق نحو المريخ".

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