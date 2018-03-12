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بالصور...عرض عسكري غير مسبوق لقوات الأمن بالحديده

بالصور...عرض عسكري غير مسبوق لقوات الأمن بالحديده
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

حضر الرئيس "صالح علي الصماد" اليوم الإثنين حفل تخرج دفعة الشهيد اللواء "طه المداني" من قوات الأمن المركزي بمحافظة الحديدة.

العالم - مراسلون 

وخلال الحفل ألقى الرئيس الصماد كلمة تحدث عن تقدم سريع في إعادة تجميع وحدات الأمن المركزي للانضمام للمهام الأمنية مع رفاق العمل.

وتحدث الصماد لمسنا في الفترة الأخيرة وفي أقل من شهرين زخما إلى ساحات القتال بشكل لم نلمسه منذ بداية العدوان السعودي .

وأشار إلى أن توافد الشعب للجبهات يدل أننا زاحفون إلى النصر بإذن الله وعدونا المرتمي في أحضان الأمريكان والصهاينة إلى الخسارة.

وأوضح الصماد نزلنا الى تهامة وقد نصحنا الكثير ان نرسل من يحضر في هذا التخرج فأبينا الا ان نحضر فدماؤنا ليست أغلى من دمائكم وإذا لم تكن مواقعنا في المسؤولية نسخرها لخدمتكم وخدمة زملاءكم في الجبهات فلا خير فيها من مسؤولية.

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