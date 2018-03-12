بهذا الاجراء الغريب..الهنديات يعبرن عن حبهن للرجال!!

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وهذا المهرجان طقس هندوسي قديم، يقام سنويًا للاحتفال ببدء الربيع ويجسد قيم التسامح وتجديد الصداقات وانتصار الخير على الشر، بحسب وكالة "رويترز".



وينشد رجال من قرية " ناندجاون" خلال الطقس أغاني استفزازية للنساء في قرية بارسانا اللائي يحملن هراوات غليظة وينزلن بها ضربًا على رؤوس هؤلاء الرجال الذين يجلسون مستسلمين في وضع القرفصاء على الأرض ويحمون رؤوسهم بما يشبه الدروع.



وعلى مدار الأعوام يجذب هذا الاحتفال أعدادًا أكبر من الناس من أنحاء البلاد وكذلك من السائحين الذين يتدفقون على البلدة للاستمتاع بهذا المهرجان النادر.



وقالت امرأة مشاركة في الطقس تدعى فارشا "ليس عقابًا.. هذه طريقة تعبر بها جوبيان وهن النساء المسؤولات عن قطعان الأبقار، عن حبهم للإله كريشنا، وفي كل كل مرة يلتقين معه يعبرن عن حبهن له بهذه الطريقة".

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