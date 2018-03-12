الجزائر تنتقد تقرير "أمنيستي" وتصفه بغير الموضوعي

العالم - الحزائر

وذكرت الخارجية في بيان، ردا على تقرير العفو الدولية الذي نشرته الخميس الماضي "الادعاءات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الدين والمعتقد، أو حقوق اللاجئين والمهاجرين والعمال، اعتدنا عليها للأسف في تقارير منظمة العفو الدولية".

وأفادت مصالح الوزير عبد القادر مساهل، أن الحكومة الجزائرية تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وقالت "تتعاون الحكومة الجزائرية بحسن نية مع جميع آليات حقوق الإنسان وتفي بالتزاماتها العالمية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان".

وحمل تقرير العفو الدولية انتقادات لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، وسجلت "امتعاضها" من تعامل السلطات مع الطائفة الأحمدية مع تأكيدها انخفاض حدة المتابعات القضائية ضدهم.

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