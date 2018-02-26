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تأجيل محاكمة صالح مسلم وأنقرة توجه تهما جديدة لحزبه

تأجيل محاكمة صالح مسلم وأنقرة توجه تهما جديدة لحزبه
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قرر القضاء التشيكي الاثنين تأجيل جلسة مثول الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم إلى يوم الثلاثاء للنظر في ملفه، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن السفير التركي في براغ.

العالم - اوروبا

وأشار سفير أنقرة في العاصمة التشيكية نجدت بيغالي، للأناضول إلى أن الحكومة التركية تقدمت بطلب إلى القضاء التشيكي من أجل حبس مسلم، مؤكدا أن وزارة العدل التركية، "سترسل في أقرب وقت الأوراق الرسمية الضرورية إلى السلطات التشيكية من أجل تسليم صالح مسلم إلى أنقرة".

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة التركية الاثنين، قرارا بتوقيف واعتقال 32 من قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، بينهم الرئيس المشارك السابق للحزب صالح مسلم.

وقال بيان للنيابة العامة التركية إن قرار التوقيق يأتي على "خلفية تورطهم في تفجير استهدف مبنى دائرة الضرائب بأنقرة، في شباط /فبراير الجاري.. ووجود أدلة قوية تؤكد تورط المشتبه بهم في الجريمة المذكورة" وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن الأسماء الواردة في القرار، "يتواجدون خارج البلاد، وهم قيادات في منظمة إرهابية، وأن النيابة العامة تمتلك أدلة قوية تشير إلى تورط المذكورين في أعمال إرهابية، تستوجب توقيفهم عن طريق الشرطة الدولية".

وبحسب البيان، فقد "استهدف تنظيم "PYD" الإرهابي في الأول من الشهر الجاري (شباط /فبراير) دائرة الضرائب في أنقرة، بعملية تفجير، جرى تنفيذها بواسطة حقيبة مفخخة وضعها إرهابي، تلقى تدريبات بمناطق سيطرة التنظيم في سوريا".

واعتقلت شرطة الإنتربول التشيكية مساء السبت الماضي صالح مسلم بناء على مذكرة توقف تركية، حيث أعربت السلطات التركية على لسان أكثر من مسؤول عن أملها في أن تسلمه سلطات براغ إلى أنقرة.

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