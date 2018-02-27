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اقامة ملتقى الفرص الاستثمارية الايرانية في كوريا الجنوبية

اقامة ملتقى الفرص الاستثمارية الايرانية في كوريا الجنوبية
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأ ملتقى دراسة الفرص الاستثمارية الايرانية في كوريا الجنوبية اعماله اليوم الاثنين، متزامنا مع انطلاق اعمال غرفة التجارة الايرانية - الكورية الجنوبية بمقر غرفة التجارة والصناعات والمناجم في سيول.

العالم - ایران

و وصف السفير الايراني في سيول 'حسن طاهريان' خلال كلمته في الملتقى الذي شارك فيه جمع من المسؤولين وروساء الشركات الكورية الضخمة، وصف اجراءات ايران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بانها تصب في سياق تعزيز العلاقات التجارية (الايرانية) مع العالم.
ولفت طاهريان الى فرص ايران الواسعة جدا في مجال استقطاب الاستثمارات والشركات الاجنبية؛ مشيرا الى التاريخ المميز للعلاقات الاقتصادية بين ايران وكوريا الجنوبية وتعاون مصارف البلدين خاصة في مجال تخصيص خط ائتمان من جانب مصرف 'اكزيم' الكوري بقيمة 8 مليار يورو؛ داعيا الاطراف التجارية والاقتصادية في هذا البلد الي المشاركة في المشاريع الاستثمارية العملاقة في ايران اكثر من ذي قبل.
من جانبه، وصف الرئيس الكوري لغرفة التجارة المشتركة الايرانية - الكورية الجنوبية 'هون جون جي' في كلمة له ايضا خلال الملتقى، وصف ايران بانها دولة هامة وكبيرة في منطقة الشرق الاوسط؛ منوها الى ان الجمهورية الاسلامية تزخر بمحفزات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات.
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