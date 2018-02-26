التشيك تقايض تركيا من أجل تسليم مسلم

العالم - اوروبا

وقال موقع aktualne.cz التشيكي إن سلطات بلادها احتجزت الزعيم الكردي بناء على طلب تركيا، مشيرة إلى أن إمكانية إجراء عملية مقايضة لفاركاس وفسيليشوفا.

وافاد موقع روسیا الیوم انه حكم على ميروسلاف فاركاس (30 عاما) وماركيتا فسيليشوفا (24 عاما) بالسجن 6 سنوات وثلاثة أشهر بعد إدانتهما بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

واعتقل التشيكيان في منتصف نوفمبر 2016 عند معبر الخابور في جنوب شرق تركيا، إلا أنهما يؤكدان أنهما يعملان في المجال الإنساني.

واعتقلت السلطات في مدينة براغ الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" صالح مسلم بناء على مذكرة تركية.

وأكدت الشرطة التشيكية، في بيان، أنها اعتقلت أجنبيا في الـ67 من العمر، بعد توقيفه، السبت، بناء على بلاغ تركي إلى الشرطة الدولية "الإنتربول"، وتنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت مسلم على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع تقريبا، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.

206