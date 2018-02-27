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تحويل الاموال بين ايران وآسيا الوسطى تجري بواسطة بنك "مير بيزنس"

تحويل الاموال بين ايران وآسيا الوسطى تجري بواسطة بنك
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير بنك "مير بيزنس" الروسي، ان جميع البنوك الروسية الكبرى على ارتباط مع هذا البنك، وان تحويل الاموال بين ايران وآسيا الوسطى تجري في موسكو.

العالم - ايران

وقال "محمد حزار" مدير مصرف "ميز بيزنس" في موسكو في ملتقى رؤساء واعضاء غرفة ايران وروسيا المشتركة: ان مصرف "مير بيزنس" هو مصرف روسي تأسس عام 2002 في موسكو.
واضاف: ان مالك الاسهم في هذا البنك هو بنك ملي /المصرف الوطني الايراني/ ويبلغ رأسماله حاليا اكثر من 100 مليون دولار، وان معظم المبادلات التجارية بين ايران وروسيا تجري عبر هذا البنك.
واوضح ان المهمة الرئيسية لبنك "مير بيزنس" تمكن في تسهيل المبادلات المالية والتجارية بين البلدين، وقال: لحسن الحظ وبعد تاكيد زملائنا في البنك المركزي، فان اكبر البنوك الروسية بعد الاتفاق النووي استأنفت مبادلاتها المصرفية مع بنك "مير بيزنس" الروسي والذي تملك ايران اسهمه وكان خاضعا للحظر.
واضاف حزار: في الوقت الحاضر فان جميع البنوك الروسية الكبرى على ارتباط مع بنك "مير بيزنس" في موسكو ، وان اهم الخدمات التي يقدمها هو تحويل الاموال بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وآسيا الوسطى، وفي الوقت الحاضر ومن خلال الشبكة المصرفية في موسكو فاننا نتعامل مع جميع البنوك الروسية بالروبل واليورو، حيث بالامكان ان ندفع بالروبل واليورو في العديد من بلدان آسيا الوسطى.
وعكس ذلك ايضا من روسيا الى ايران، فان الاموال الحاصلة من الصادرات  وغيرها من الاموال التي سيتم نقلها الى ايران، شريطة ان يكون ذلك في اطار قواعد وأنظمة البنك المركزي الروسي، وان الاموال المحولة الى ايران يمكن تحويلها بواسطة بنك "مير بيزنس".

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