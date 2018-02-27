اعتماد قرار روسي لتجديد نظام العقوبات على اليمن+فيديو

العالم - اليمن

وخلال اجتماع للمجلس الامن الدولي حول تجديد العقوبات على اليمن، استخدمت روسيا حق الفيتو ضد قرار تقدمت به بريطانيا حول اليمن وكان يزعم بارسال ايران للاسلحة الى اليمن.

وحصل مشروع القرار الروسي بشان تجديد العقوبات المستهدفة على اليمن باجماع اعضاء المجلس.

من جهة اخرى، اعلن المندوب الروسي في مجلس الامن فاسيلي نيبينزيا ان المشروع البريطاني لايحظى باجماع اعضاء المجلس وله اثار سلبية على المنطقة برمتها داعيا الى ترسيخ الحوار في الشرق الاوسط بدل النزاعات والازمات.

من جهة اخرى، نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ارسال بلاده اي اسلحة الى اليمن، معتبرا أن الاتهامات لا صحة لها.



وقال قاسمي في مؤتمر صِحافي إن طهران تعمل على وقف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن والذي أوصل البلاد الى كارثة انسانية كبيرة.

وأضاف ان ما يحصل في اليمن هو نتيجة تصدير الأسلحة البريطانية والأميركية إلى السعودية، معتبرا ذلك "سلوكا غير مقبول".

ودعا قاسمي بريطانيا الى إعادة النظر في مواقفِها بشأن اليمن، وأن تُوقِف تصدير السلاح الذي يُقتَل به الشعب اليمني.

غرفة اخبار العالم

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