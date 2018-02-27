ايران: أزمة اليمن تحل سياسيا وليس بالعمليات العسكرية

العالم - ايران

وصرح خوشرو بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي حول اليمن ان الولايات المتحدة تحاول التغطية على الجرائم التي يرتكبها تحالف السعودية.

وقال مندوب ايران لدى الامم المتحدة، ان تكرار الادعاءات المملة ومعاداة ايران لايصب الا في مصلحة العدوان على اليمن، واضاف ان ايران رفضت مرارا الاتهامات الاميركية بارسال اسلحة الى اليمن.

واشار الى أن القصف المستمر منذ ثلاث سنوات على المدن اليمنية تسبب في كارثة إنسانية جعلت الشعب اليمني واطفاله ونسائه يواجهون اخطارا رئيسية كالأمراض والمجاعة.

غرفة أخبار العالم

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