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أوروبا تحذر من "خطوات غير محسوبة" في معالجة قضية فلسطين

أوروبا تحذر من
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر "خطوات غير محسوبة" في معالجة الصراع الفلسطيني الصهيوني، مشيرا إلى أنها يمكن أن تضفي على هذا الصراع السياسي بعدا دينيا.

العالم- أوروبا 

وفي ختام لقاء جمع في بروكسل، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع زملائهم العرب، قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني: "نحن وزراء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية نتشاطر القلق العام من أن أي خطوات غير محسوبة في عملية السلام بالشرق الأوسط، وخاصة في القدس، حيث نجد مدى حساسية البعد الديني، التي من شأنها أن تعزز الآراء الراديكالية وتمنع التعايش السلمي والآمن لمن يريده، وتحويل الصراع من السياسي إلى الديني. وحينها سنواجه مشكلة أضخم بكثير من تلك التي نواجهها اليوم".

وأضافت أن الوزراء الأوروبيين والعرب يتشاركون أيضا "مستوى فهم الأمور ومعرفة المنطقة والعلاقات مع شركاء مختلفين في المنطقة، بما فيها الأطراف المتنازعة، الأمر الذي لا يجوز الاستخفاف به".

المصدر: وكالات

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