واشنطن تهدد بإجراء أحادي الجانب ضد إيران

العالم-ايران

وقال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي "إذا كانت روسيا ستستمر في حماية إيران، فعندها سيتوجب علينا نحن وشركاؤنا اتخاذ إجراءات بمفردنا"، دون تحديد نوع الإجراءات التي تتحدث عنها، وهو مايعني تحركا امريكيا خارج مجلس الامن.

وأضافت هايلي "من الواضح أن هذا التصويت ليس في مصلحة الاتفاق النووي.. إن هذا يؤكد صحة الكثير مما نعتقده بالفعل، وهو أن إيران تحصل على تمرير لسلوكها الخطير وغير القانوني".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، بدلا من المشروع البريطاني.

ونص المشروع البريطاني، الذي حال الفيتو الروسي دون إقراره، على انتقاد إيران واتهامها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى حركة أنصار الله في اليمن.

فيما يقضي القرار الروسي، الذي اعتمده المجلس، بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

واعتبر مراقبون أن الفيتو الروسي "هزيمة" للولايات المتحدة التي تضغط منذ شهور لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، كما هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت مرارا أنها لاتمد أي طرف في اليمن بالأسلحة، وأنها تسعى في المحافل الدولية لانهاء العدوان على اليمن وإنهاء المأساة التي يعيشها 22 مليون يمني جراء الغارات المستمرة والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الاماراتي الاميركي على هذا اليمن.

المصدر: العالم + رويترز