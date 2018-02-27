أول رد إيراني رسمي على اجتماع مجلس الامن بشأن اليمن

العالم-إيران

وعلى هامش الملتقى الوطني لدبلوماسية المياه في غرب آسيا، وبشأن اجتماع مجلس الامن الدولي مساء أمس الإثنين لبحث مشروع القرار البريطاني لإدانة إيران بشأن اليمن، قال عباس عراقجي: من الواضح ان هذه الاتهامات وكيفية إعداد تقرير لجنة الحظر على اليمن في مجلس الامن، كانت مغرضة تماما.. فاللجنة المذكورة اصدرت أحكامها حتى قبل ان تأتي الى ايران وتستمع الى أقوالنا، فلقد كان واضحا مدى تأثير الآخرين في هذا التقرير بالكامل.

وأضاف: بناء على ذلك التقرير المتحيز، كانوا بصدد طرح مشروع قرار في مجلس الامن الدولي تتم فيه الإشارة الى ايران، وقد باؤوا بالفشل، وبذلك تكرر فشل الإدارة الاميركية مرة اخرى في جر ايران الى مجلس الامن الدولي.

ولفت عراقجي الى ان الإدارة الاميركية حاولت العام الماضي عدة مرات جر ايران الى مجلس الامن الدولي، وقد فشلت في كل مرة، سواء في موضوع الاختبارات الصاروخية الايرانية، أو موضوع أعمال الشغب داخل ايران، أو في موضوع اليمن.. وهذا مؤشر آخر على عزلة اميركا على الساحة الدولية ودليل على اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصرح: إننا من المؤكد سنواصل سياساتنا في المنطقة بشكل يؤمّن مصالح بلادنا.

الجدير بالذكر ان بريطانيا قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي تم فيه اتهام ايران بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها الى "أنصار الله" في اليمن، الا ان روسيا استخدمت الفيتو ضد القرار وأفشلته.