إنعقاد اللجنة الاقتصادية الايرانية الروسية خلال شهر مارس

العالم-إيران

وسيرأس وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان الجانب الايراني في اجتماع اللجنة المشتركة فيما يرأس الجانب الروسي وزير الطاقة الكسندر نوفاك.

وسيشمل جدول اعمال اللجنة المشتركة، تدارس واتخاذ قرارات بشأن المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستقبلية، بقطاعات الطاقة والشحن والنقل والطرق والجمارك والزراعة والصحة في اطار عدة مجموعات عمل واجتماعات لخبراء.

يشار الى أن روسيا كثفت حضورها في المشاريع الاستثمارية في ايران بالسنوات الاخيرة، فيما أعلنت البنوك الروسية عبر ابرام اتفاقيات، دعم تلك المشاريع تمويليا.