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في اقل من سنة.. حجم الترانزيت الخارجي عبر منفذ آستارا الإيراني بلغ 71 الف طن

في اقل من سنة.. حجم الترانزيت الخارجي عبر منفذ آستارا الإيراني بلغ 71 الف طن
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن رسول اميدي أن حجم الترانزيت الخارجي عبر جمرك آستارا خلال فترة 21 مارس/آذار2017- 19 فبراير/شباط 2018، بلغ 71 الف طن بقيمة 165 مليون دولار، مسجلا نموا كمّيا 35 بالمئة وسعريا 45 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

العالم-إيران

واكد مدير عام جمرك مدينة آستارا الواقعة شمال غرب ايران والمحاذية لجمهورية آذربيجان، عن تصدير سلع غيرنفطية بقيمة 180 مليون دولار خلال فترة 20 مارس/آذار2017- 19 فبراير/شباط 2018.

واوضح رسول أميدي بان جمرك آستارا تولى تصدير 348 الف طن من السلع عبر الحدود البرية الى روسيا وآذربيجان وجورجيا خلال الفترة المذكورة.

ولفت الى أن من أهم تلك السلع: المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية والاسمنت والجص والمنظفات والمنتوجات الكيميائية والاقمشة والصناعات اليدوية والسجاد والالبسة والشنط والاحذية والمواد الانشائية والبلاستيكية فضلا عن المنتوجات الصلبية والمعدنية.

 

 

 

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