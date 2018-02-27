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مصدر بحريني : مركز الخيام يحذر المجتمع الدولي في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان: العشرات يواجهون الإعدام بعد محاكمات غير عادلة في البحرين
مصدر فلسطيني : رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة الساعة 4 فجر يوم غد الأربعاء، عقب إعلان حكومة تجميد قرارها فرض ضرائب على الأوقاف المسيحية في القدس.
مصادر فلسطينية : رؤساء الكنائس المقدسية يقررون فتح كنيسة القيامة غدا
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم حي راس خميس قرب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
مصدر فلسطيني : : خلال الساعات القادمة سيصدر بيان عن رؤساء الكنائس المسؤولة عن كنيسة القيامة
مراسل العالم : استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بسقوط قذيفتين صاروخيتين بمحيط حي عش الورور في مدينة دمشق
مراسل العالم : اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش السوري و ارهابيي جبهة النصرو و المجموعات المرتبطه بها في محور الزريقية و حوش الظواهرة بالغوطة الشرقية
مصادر فلسطينية : اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في حارة أبو سنينة بمدينة الخليل
مصادر فلسطينية : وفاة طفل (9 سنوات) جراء تعرضه للدهس في بلدة ميثلون قضاء جنين
مراسل العالم: استهدافات صاوخية مكثفة تطال تحصينات الإرهابيين في مزارع حرستا بريف دمشق
شاهد: تحرك اوروبي لشل التحرك الامريكي حول القدس..
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الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش
جدد الاتحاد الأوروبي رفضه قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة. وخلال محادثات في بروكسل بين وزراء الخارجية الأوروبيين ونظرائهم في اللجنة السداسية العربية والأمين العام للجامعة العربية شدد الاتحاد على حل الدولتين.
العالم
-
فلسطين
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
103-4
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
العالم
أوروبا
الأميرکيتان
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
الاتحاد الاوروبي
قرار الإدارة الأميركية
نقل السفارة الامريكية إلى القدس
اللجنة السداسية العربية
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