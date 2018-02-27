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عبداللهيان:

ايران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بالتلاعب بأمن المنطقة

ايران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بالتلاعب بأمن المنطقة
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسمح للكيان الصهيوني بالتلاعب بأمن منطقة غرب آسيا المهمة والخطيرة.

العالم-إيران

صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، ان الصهاينة قد خلقوا كارثة انسانية في الغوطة الشرقية مضيفا، ان ايران لن تسمح للصهاينة بالعبث بامن المنطقة.

واضاف في المؤتمر الصحفي لمهرجان "الساعة الرملية" الدولي الاول ان مرحلة ما بعد داعش في العراق وسوريا هي مرحلة جديدة تمضي بوتيرة متسارعة ومعقدة وبدائرة اوسع من الاعوام الماضية.

وقال امير عبداللهيان اليوم الثلاثاء: الجمهورية الاسلامية الايرانية وحلفائها الذين انتصروا في حربهم ضد الارهاب على الباطل، لن يسمحوا أبدا للكيان الصهيوني وباستخدام الارهاب التكفيري مرة اخرى، تعريض أمن المنطقة والأمن القومي الايراني للخطر .

وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بان يكون قادرا مرة اخري على تنفيذ أعماله الأجرامية كاغتيال العلماء النوويين الايرانيين في طهران واستخدام الجماعات الارهابية والاستفادة من مثلث الخبث الرياض - واشنطن - تل ابيب .

وأعرب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي عن أمله بان تنعم شعوب العراق وسوريا ومنطقة غرب آسيا بالاستقرار والأمن والرخاء بعد اندحار داعش، وان تعمل علي اضعاف وانهيار الكيان الأسرائيلي الغاصب.

واشار الى ان الكيان الصهيوني يسعى في مرحلة ما بعد داعش لتنفيذ اهدافه البغيضة عبر مثلث "الرياض – تل ابيب – واشنطن" المقيت في منطقة الصحوة الاسلامية وغرب اسيا واضاف، ان هذا المثلث يتابع بعض مخططاته بصورة علنية.

علما ان مهرجان "الساعة الرملية" يرمز الي بدء العد العكسي لانهيار الكيان الصهيوني وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

 

 

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