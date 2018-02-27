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بالفيديو.. موسكو تسقط بالفيتو مؤامرة غربية ضد ايران

الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع مشروع قرار روسيا يجدد الحظر المفروض على نقل السلاح الى اليمن. واستخدمت روسيا حق النقض ضد قرار تقدمت به بريطانيا حول اليمن كان يزعم إرسال ايران أسلحة الى صنعاء. فيما هددت الولايات المتحدة بالتحرك بشكل أحادي ضد إيران.

العالم - خاص بالعالم 

و لجأت روسيا الى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بريطاني دعمته الولايات المتحدة وفرنسا، يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن مع التنديد بإيران، وتم بعد ذلك اعتماد قرار بالإجماع اكتفى بتجديد الحظر المفروض على نقل السلاح الى اليمن دون اي اشارة الى ايران لتشكل بذلك نتيجة التصويت ضربة للجهود الغربية الرامية الى تحميل ايران مسؤولية دعم انصار الله في حربهم ضد العدوان السعودي ومرتزقته.

 

من جهته دعا المندوب البريطاني إلى عدم تجاهل خطر الصواريخ البالستية التي قال انها " تُطلق من اليمن على السعودية".

 

 وبدورها اتهمت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا بالدفع بـمشروع قرار غير مبرر لتمرير اجندة سياسية مناهضة لايران ومحاولة تشتيت الاهتمام عن الوضع الانساني الكارثي في اليمن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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