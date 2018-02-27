البث المباشر
مصدر بحريني : مركز الخيام يحذر المجتمع الدولي في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان: العشرات يواجهون الإعدام بعد محاكمات غير عادلة في البحرين
مصدر فلسطيني : رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة الساعة 4 فجر يوم غد الأربعاء، عقب إعلان حكومة تجميد قرارها فرض ضرائب على الأوقاف المسيحية في القدس.
مصادر فلسطينية : رؤساء الكنائس المقدسية يقررون فتح كنيسة القيامة غدا
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم حي راس خميس قرب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
مصدر فلسطيني : : خلال الساعات القادمة سيصدر بيان عن رؤساء الكنائس المسؤولة عن كنيسة القيامة
مراسل العالم : استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بسقوط قذيفتين صاروخيتين بمحيط حي عش الورور في مدينة دمشق
مراسل العالم : ‏ اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش السوري و ارهابيي جبهة النصرو و المجموعات المرتبطه بها في محور الزريقية و حوش الظواهرة بالغوطة الشرقية
مصادر فلسطينية : اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في حارة أبو سنينة بمدينة الخليل
مصادر فلسطينية : وفاة طفل (9 سنوات) جراء تعرضه للدهس في بلدة ميثلون قضاء جنين
مراسل العالم: استهدافات صاوخية مكثفة تطال تحصينات الإرهابيين في مزارع حرستا بريف دمشق

ظريف: ايران عازمة على تطوير علاقاتها مع صربيا في جميع المجالات

ظريف: ايران عازمة على تطوير علاقاتها مع صربيا في جميع المجالات
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية عازمة على تطوير علاقاتها مع صربيا في جميع المجالات، وخاصة البرلمانية والاقتصادية والتجارية، معلنا ان رئيس البرلمان الايراني سيقوم بزيارة الى بلغراد خلال العام الجاري.

العالم - ايران

ولدى لقائه مع رئيسة البرلمان الصربي، السيدة مايا غويكوفيتش، خلال زيارته الى بلغراد ضمن جولته على البلقان وشرق اوروبا، أعرب محمد جواد ظريف عن ارتياحه للوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ورحب بتطوير التعاون البرلماني الثنائي، وأعلن أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، سيقوم بزيارة الى صربيا خلال العام الميلادي الجاري.
واشار ظريف الى عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات مع صربيا في جميع المجالات، داعيا الى تعاون أوثق بين البلدين في الاوساط الدولية.

وخلال اللقاء، أعلنت السيدة غويكوفيتش دعم البرلمان الصربي لتنمية العلاقات بين ايران وصربيا وترسيخها، كما أبدت ترحيبها بتطوير التعاون البرلماني بين البلدين، مشيرة الى قيامها بزيارتين الى ايران، ووصفتهما بالناجحتين والمفعمتين بالذكريات.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الآراء ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
ووصل ظريف يوم أمس الى بلغراد في المحطة الاولى من جولته على منطقة البلقان وشرق اوروبا، والتقى مع وزير الخارجية والرئيس الصربي وأجرى معهما محادثات. فيما التقى في وقت سابق من اليوم مع رئيسة وزراء صربيا.
ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني كلا من بلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك في إطار هذه الجولة.

روابط ذات صلة

ظريف يدعو الى استخدام العملة الوطنية لحل المشاكل المصرفية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مؤتمر فلسطينيي الخارج: كثير من الدول العربية لا ترحب بنا

الشرطة العراقية تقبض على مفتي "داعش" ووالي القيارة

التشيك ترفض اتهامات تركيا بأنها "راعية للإرهاب"

 أول ربط مباشر لاسم نتنياهو بقضية رشاوي ضخمة في الكيان الاسرائيلي

تعليقا على جلسة مجلس الأمن حول اليمن.. ظريف: السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن

تجديد حبس هشام جنينة 45 يوما على ذمة التحقيقات

مشاريع استيطانية جديدة تهدد البلدة القديمة بالقدس

مسؤول بريطاني سابق: لندن تتخلى عن وجبة كاملة مقابل "التشيبس"

كمين محكم استهدف آلية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها بجيزان

من أجل سيدة.. إمبراطور "القمار" يعرض بناء مبنى سفارة بلاده في القدس!

طائرات عراقية تقصف مواقع لمسلحين شمال كركوك

معركة الغوطة الشرقية وصراع القوى الإستعمارية

والت ديزني تستثمر 2.47 مليار دولار لتوسيع "ديزني لاند باريس"

ترکیا تسقط تفويض نائبين من حزب مناصر لقضية الاكراد

موسى: إذا أصبحت رئيسا لمصر سأكرم حسني مبارك + فيديو

ارتفاع حاد بمعدلات السمنة لدى الأطفال بأميركا

الاتحاد الاوروبي يرفض مرحلة انتقالية مفتوحة بعد بريكست

الصليب الأحمر يعترض على مدة "الهدنة اليومية" بالغوطة!

بالفيديو .. ظهور صاروخ "يارس" العابر للقارت في شوارع موسكو

قاعدة حميميم تكشف معلومات مفاجئة عن مسلحي الغوطة!

الأکثر مشاهدة