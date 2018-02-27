ظريف: ايران عازمة على تطوير علاقاتها مع صربيا في جميع المجالات

العالم - ايران

ولدى لقائه مع رئيسة البرلمان الصربي، السيدة مايا غويكوفيتش، خلال زيارته الى بلغراد ضمن جولته على البلقان وشرق اوروبا، أعرب محمد جواد ظريف عن ارتياحه للوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ورحب بتطوير التعاون البرلماني الثنائي، وأعلن أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، سيقوم بزيارة الى صربيا خلال العام الميلادي الجاري.

واشار ظريف الى عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات مع صربيا في جميع المجالات، داعيا الى تعاون أوثق بين البلدين في الاوساط الدولية.

وخلال اللقاء، أعلنت السيدة غويكوفيتش دعم البرلمان الصربي لتنمية العلاقات بين ايران وصربيا وترسيخها، كما أبدت ترحيبها بتطوير التعاون البرلماني بين البلدين، مشيرة الى قيامها بزيارتين الى ايران، ووصفتهما بالناجحتين والمفعمتين بالذكريات.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الآراء ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

ووصل ظريف يوم أمس الى بلغراد في المحطة الاولى من جولته على منطقة البلقان وشرق اوروبا، والتقى مع وزير الخارجية والرئيس الصربي وأجرى معهما محادثات. فيما التقى في وقت سابق من اليوم مع رئيسة وزراء صربيا.

ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني كلا من بلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك في إطار هذه الجولة.