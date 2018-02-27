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تركيا تندد بالتشيك لإفراجها عن قيادي كردي صالح مسلم

تركيا تندد بالتشيك لإفراجها عن قيادي كردي صالح مسلم
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ بقرار المحكمة التشيكية إخلاء سبيل الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري صالح مسلم، واصفا إياه بـ "دعم واضح للإرهاب".

العالم- تركيا

وأكد بوزداغ في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن قرار الإفراج عن مسلم سياسي يتناقض مع القانون الدولي، محذرا من تأثيره السلبي على العلاقات التشيكية التركية.

وشدد بوزداغ على أن هذا القرار "مثال جديد لمدى نفاق وعدم مصداقية أوروبا في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي فرع لحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في الاتحاد الأوروبي الذي تتمتع التشيك بعضويته".

وكانت المحكمة التشيكية في العاصمة براغ قررت، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل مسلم رغم دعوة أنقرة لبراغ إلى استمرار حبسه لحين إصدار طلب تسليمه.

وكان أفراد من الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول أوقفوا مسلم في العاصمة التشيكية، مساء السبت الماضي، استنادا إلى مذكرة اعتقال صدرت بحقه من قبل الحكومة التركية.

وقد أدرجت الداخلية التركية اسم صالح مسلم على لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.

ووجهت السلطات التركية إلى مسلم لائحة تمه تشمل الإخلال بوحدة الدولة والقتل العمد والارتباط بالإرهاب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة ونقل مواد خطيرة.

المصدر: وكالات

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