السفير العراقي في موسكو ينفي شراء بغداد منظومات "إس-400"

العالم - العراق

وقال السفير لوسائل اعلام روسية، اليوم الثلاثاء "لا يوجد في موسكو الآن وفد لشراء إس-400​​​. عندما تتخذ الحكومة العراقية قرارا بشراء "اس-400" ستعلن ذلك وستجري مناقشات بين الدولتين".

وأضاف "وفقا لبعض الأنباء في وسائل الإعلام، يوجد الآن في موسكو وفد عراقي عسكري لشراء "إس-400". لكن الأمر ليس كذلك ولا يوجد وفد كهذا".



هذا ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر عراقية قولها، إن بغداد ستوقع اتفاقا مع روسيا لشراء منظومة "إس -400" رغم التحذير الأمريكي.



ويوم الخميس الماضي، حذرت واشنطن العراق ودولا أخرى من "تبعات" عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" {CAATSA}.



وقبل أيام، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، حاكم الزاملي، حرص بلاده على امتلاك منظومات "إس-400" الروسية، قائلا إن "العراق من حقه أن يمتلك أسلحة متطورة للدفاع عن أرضه وسمائه من التهديدات الجوية الخارجية"، مشيرا إلى أن "العراق بلد مستهدف ومعرض للإرهاب".

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