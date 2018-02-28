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وزير الامن الايراني: الوزارة لن تتجسس في الشؤون الخاصة للشعب

وزير الامن الايراني: الوزارة لن تتجسس في الشؤون الخاصة للشعب
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الامن حجة الاسلام سيد محمود علوي ان الوزارة لن تتجسس في الشؤون الخاصة للشعب؛ مشددا علي ضرورة التحلي بالسلوك الحسنة واكتساب مرضاة الشعب لكونه يشكل شرطا اساسيا لترسيخ الامن في البلاد.

العالم - ایران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء في محافظة اذربايجان الغربية، قال حجة الاسلام علوي ان النهوض بالمستوي الدفاعي والعسكري للجمهورية الاسلامية هو بهدف ردع الاعداء وطمأنة قلوب الشعب الايراني ومنحه الاستقرار والهدوء.


ودعا وزير الامن الي تجنيد كافة الطاقات لتعزيز الوحدة والانسجام بين افراد الشعب؛ محذرا من اثار الخلافات والنزاعات التي تفضي الي الفشل.

وفيما اشار الي حوادث الشغب خلال الشهر الماضي في البلاد، اكد حجة الاسلام علوي ان الوحدة بين مكونات الشعب الايراني تسببت في افشال هذه الاحداث ومخططات الاعداء.

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