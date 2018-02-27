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والت ديزني تستثمر 2.47 مليار دولار لتوسيع "ديزني لاند باريس"

والت ديزني تستثمر 2.47 مليار دولار لتوسيع
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة والت ديزني، عن مسعى استثماري بقيمة ملياري يورو (2.47 مليار دولار) لتوسيع مدينتها للإلعات الترفيهية في العاصمة الفرنسية (ديزني لاند باريس) التي سيطرت عليها بالكامل العام الماضي.

العالم- أوروبا

وأعلن روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لوالت ديزني خطة الانفاق بعداجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وقالت والت ديزني في بيان "خطة التوسعة واحدة من مشاريع التطوير الأكثر طموحا في ديزني لاند باريس منذ افتتاحها في 1992".

وديزني لاند باريس هي مدينة الألعاب الترفيهية الأكثر شهرة في أوروبا من حيث عدد الزائرين.

وتقع على مساحة 2230 هكتارا على بعدحوالي 32 كيلومترا شرقي العاصمة الفرنسية، رغم أن نصف الموقع فقط جرى تطويره حتى الآن، وفقا للتقرير السنوي للشركة للعام 2016 .

ومنذ العام 1992 زار أكثر من 320 مليون شخص مدينة الألعاب الترفيهية في باريس التي تشكل 6.2 بالمئة من إيرادات السياحة لفرنسا.

وهي أيضا مصدر كبير للتوظيف المحلي حيث يعمل بها حوالي 16ألف موظف.

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