مسؤول بريطاني سابق: لندن تتخلى عن وجبة كاملة مقابل "التشيبس"

العالم- أوروبا

وصرح مارتن دونيلي الامين العام لوزارة التجارة الخارجية البريطانية حتى آذار/مارس 2017 لهيئة الاذاعة البريطانية "نحن نتخلى عن وجبة كاملة مع مقبلات وطبق اساسي وتحلية، اي علاقة تجارية وثيقة ومكثفة قائمة حاليا مع الاتحاد الاوروبي، مقابل وعد بكيس تشيبس".

واضاف ان اي اتفاق مستقبلي توقعه المملكة المتحدة "لن يعوض ما نحن بصدد التخلي عنه. وما عليكم سوى تامل الارقام، الامر لا يستقيم".

وكانت لندن قررت الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة الاوروبية للتمكن من توقيع اتفاقيات تجارية مع دول من خارج الاتحاد الاوروبي.

وفي خطاب الثلاثاء دافع وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس المدافع المتحمس عن انفصال المملكة عن الاتحاد، مجددا عن مزايا اتباع سياسة تجارية مستقلة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي المقررة في آذار/مارس 2019.

وقال الوزير "نحن بحاجة للتمكن من ممارسة سياسة تجارية مستقلة تماما (..) ولا يمكننا ان نترك ممارسات ومسارات الماضي تضيق على فرصنا في المستقبل" مؤكدا ان لندن بدأت اجراء اتصالات غير رسمية مع العديد من الدول لاقامة شراكات تجارية مستقبلية.

من جهته دعا زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين الاثنين الى اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الاوروبي معتبرا ان قطع العلاقات كما تريد حكومة المحافظة تيريزا ماي، سيكلف المملكة المتحدة خسارة الكثير من فرص العمل.

واكد كوربن في خطاب اشادت به النقابات ومنظمة ارباب العمل البريطانية "حين تكون 44 بالمئة من صادراتنا باتجاه دول الاتحاد الاوروبي و50 بالمئة من وارداتنا مصدرها الاتحاد الاوروبي، فانه من مصلحتنا ان تبقى هذه المبادلات غير خاضعة للرسوم الجمركية".