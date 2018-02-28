ظريف: السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن

وصرح ظريف للمراسلين في صوفيا مساء اليوم الثلاثاء حول اجتماع مجلس لامن الادولي الليلة الماضية: ان ما فعلته اميركا بالتعاون مع بعض الدول، مؤشر على قمة الصلافة في محاولتهم التستر على الجرائم التي هم شركاء فيها.

واشار الى العدوان السعودي على اليمن المستمر من نحو ثلاث سنوات وارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني، معتبرا ان المعتدين وقعوا في مستنقع اوجدوه لانفسهم، وحاليا مثل الغريق الذي يتشبث بأي قشة لانقاذ نفسه.

ولفت وزير الخارجية الى ان ايران قدمت مبادرة لحل الازمة اليمنية تتكون من اربعة بنود بعد بدء العدوان السعودي على اليمن، وتشمل وقفا فوريا لاطلاق النار وارسال المساعدات الانسانية واجراء الحوار اليمني – اليمني وتشكيل حكومة شاملة بامكانها اقامة علاقات حسنة مع دول الجوار.

واردف ظريف قائلا: ان هذه المبادرة طرحت قبل ثلاث سنوات، وحاليا وبعد مقتل آلاف الابرياء واحتمال اصابة مليون شخص بوباء الكوليرا وهذه المأساة الانسانية التي خلقتها السعودية وحلفائها وفي واقع الامر اميركا تسببت بها، فانه لا يوجد حل آخر سوى الحل السياسي الذي اقترحته ايران.

واضاف وزير الخارجية الايراني: شاهدنا الليلة الماضية مسرحية قبيحة لدعم العدوان شوهت سمعة مجلس الامن ودوره باعتباره أداة للامم المتحدة مسؤولا عن السلام والامن الدوليين حيث تحول الى أداة تدعم المعتدي وقتلة الاطفال.

واردف ظريف يقول: من الواضح أن هذه المسرحية لم تنجح، الا انها اضافت سابقة سيئة للغاية الى سجل مجلس الأمن، وتبعث على الأسف.