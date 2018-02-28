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لاریجاني: تضحیات اللواء سلیماني استراتیجیة الطابع للبلاد 

لاریجاني: تضحیات اللواء سلیماني استراتیجیة الطابع للبلاد 
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئیس مجلس الشورى الايراني علي لاریجاني ان تضحیات قائد فیلق القدس اللواء قاسم سلیماني عظیمة في مختلف سوح الدفاع والجهاد وإن خدماته استراتیجیة الطابع للبلاد حاضرا ومستقبلا.

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها الى مراسم تكریم قائد فیلق القدس اللواء قائد سلیماني التي اقيمت الثلاثاء بطهران قال لاریجاني، ان اللواء قاسم سلیماني دخل الحرس الثوري منذ شبابه للجهاد والدفاع عن البلاد ابان مرحلة الحرب المفروضة (من قبل نظام صدام على ایران في الاعوام 1980-1988) وهو یواصل مهمته كقائد لفیلق القدس حتى الان وقد دمر الارهابیین ویواصل خطواته على طریق رفع رایة الاسلام والثورة خفاقة وقد كان دوما في الخط الاول للجهاد في سبیل الثورة والامام والقیادة.

واضاف لاریجاني انه یجري الیوم تكریم إنسان عاش المعاناة وهو خبیر بمصالح البلاد وواعٍ وسدید الفكر وثاقب النظر ولكن لا یمكن الكشف عن جمیع مساعیه القیمة للثورة لأن تضحیاته في مختلف سوح الدفاع والجهاد كبیر جدا وإن تأثیر خدماته طابعها استراتیجي لحاضر ومستقبل البلاد.

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