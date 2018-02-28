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تعديلات جديدة في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

تعديلات جديدة في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن العديد من التعديلات على نسخة موسم ۲۰۱۹/۲۰۱۸ من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

العالم - رياضة

ووفقا لما نشره موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي، سيتأهل ۲٦ فريقا مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، إذ سيعبر أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الأربعة الكبرى، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا،.

وسينضم بطلا النسخة الأخيرة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي إلى قائمة المتأهلين الـ۱٦، وسيتأهل أيضا أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوريات المصنفة خامسا وسادسا، وهما فرنسا وروسيا، إلى دور المجموعات بجانب أبطال الدوريات المصنفة سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا، وهم البرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا.

وسيحصل كل فريق سيتم إقصاؤه من الجولة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا على فرصة أخرى في الدوري الأوروبي.

وأشارالاتحاد الأوروبي إلى وجود جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، ستقام كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب، أما في الدوري الأوروبي ستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

وفيما يخص مرحلة المجموعات وما بعدها، لن يكون هناك أي تغيير سوى في مواعيد إقامة المباريات.

سيضمن بطل الدوري المصنف ۱۱ عالميا، الدوري التشيكي، مقعدا مباشرا في دوري الأبطال في حال احتلال الفائز بالنسخة السابقة، مركزا مؤهلا للبطولة بصورة مباشرة.

وفي حال احتلال الفائز بلقب الدوري الأوروبي مركزا مؤهلا مباشرة لدوري الأبطال، سيحصل صاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي على مقعده.

وعلى صعيد الدوري الأوروبي، سيتأهل ۱۷ فريقا مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي ينضم لهم العشر فرق التي أقصيت من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، قبل أن يزيد عليهم ۲۱ فريقا عبر التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي ذاته.

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